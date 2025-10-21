بالصور| ريهام سعيد ولقاء الخميسي ضمن حضور "سينما من أجل عالم أفضل" في "الجونة

حرص عدد من الجمهور على إحياء ذكرى نجومهم المفضلين من الزمن الجميل، من خلال صور تم إنشاؤها بتقنية الذكاء الاصطناعي، تُظهرهم وكأنهم يقفون على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي.

وضمت الصور عددًا من أبرز نجوم الفن الراحلين، من بينهم: فاروق الفيشاوي، نور الشريف، أحمد زكي، دلال عبد العزيز، رجاء الجداوي، خالد صالح، سمير غانم، عزت أبو عوف، صلاح السعدني، وطلعت زكريا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور على نطاق واسع، معبرين عن اشتياقهم لهؤلاء الفنانين الذين تركوا بصمة لا تُنسى في السينما.

وتُقام فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي بمدينة الجونة خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

ويُعد المهرجان من أبرز المهرجانات الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يهدف إلى عرض نخبة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، إلى جانب إتاحة منصة للحوار بين الثقافات ودعم المواهب الجديدة في صناعة السينما.

