صور بتقنية الذكاء الاصطناعي تُعيد نجوم الزمن الجميل إلى السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

كتب : نوران أسامة

04:15 م 21/10/2025
    الفنانة مديحة كامل
    الفنانة دلال عبد العزيز
    الفنان محمود عبد العزيز
    الفنان محمد الجندي
    الفنان لطفي لبيب
    الفنان فاروق الفيشاوي
    الفنان عزت أبو عوف
    الفنان طلعت زكريا
    الفنان سمير غانم
    الفنان سليمان عيد
    الفنان سعيد صالح
    الفنان خالد صالح
    الفنان جميل راتب
    الفنان الراحل نور الشريف
    الفنان نبيل الحلفاوي
    الفنانة رجاء الجداوي

حرص عدد من الجمهور على إحياء ذكرى نجومهم المفضلين من الزمن الجميل، من خلال صور تم إنشاؤها بتقنية الذكاء الاصطناعي، تُظهرهم وكأنهم يقفون على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي.

وضمت الصور عددًا من أبرز نجوم الفن الراحلين، من بينهم: فاروق الفيشاوي، نور الشريف، أحمد زكي، دلال عبد العزيز، رجاء الجداوي، خالد صالح، سمير غانم، عزت أبو عوف، صلاح السعدني، وطلعت زكريا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور على نطاق واسع، معبرين عن اشتياقهم لهؤلاء الفنانين الذين تركوا بصمة لا تُنسى في السينما.

وتُقام فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي بمدينة الجونة خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

ويُعد المهرجان من أبرز المهرجانات الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يهدف إلى عرض نخبة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، إلى جانب إتاحة منصة للحوار بين الثقافات ودعم المواهب الجديدة في صناعة السينما.

الذكاء الاصطناعي نجوم الزمن الجميل السجادة الحمراء مهرجان الجونة

