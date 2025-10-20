نجيب وسميح ساويرس يقبلان أيدي يسرا في مهرجان الجونة السينمائي (صور)

بالفيديو.. رقص يسرا وهدى المفتي على أغنية "أخاصمك آه" في مهرجان الجونة

حرص المهندس نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي ورئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة، والمهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة ورئيس مجلس إدارة المهرجان، على الاحتفاء بالنجمة يسرا وتاريخها الفني الكبير، خلال عرض فيلم "اسكندرية رايح جاي" للراحل يوسف شاهين.

وقبّل نجيب وشقيقه سميح يدي يسرا، أثناء تكريمها في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي، تقديرًا لمسيرتها الفنية وأثرها الكبير في صناعة السينما والفن العربي.

حرصت نجمات الفن مع افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، على الظهور بإطلالات مميزة وساحرة، لجذب أنظار عدسات التصوير وخبراء الموضة.

وشهدت السجادة الحمراء توافد النجمات خلال أيامه مهرجان الجونة، للظهور في أجمل شكل ممكن، وارتداء أجمل الفساتين والأزياء الحديثة والعصرية.

مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعاليات دورته الثامنة بحفل افتتاح أقيم يوم الخميس 16 أكتوير، ويستمر حتى 24 أكتوبر.

وشهد المهرجان، اليوم الأحد 19 أكتوبر، إقامة جلسة حوارية مع النجمة العالمية كيت بلانشيت، إدارتها الإعلامية ريا أبي راشد، وسط حضور واسع من نجوم الفن والإعلام.

وتُقام فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي بمدينة الجونة خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025، ويُعد أحد أبرز المهرجانات السينمائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يهدف إلى دعم السينما العربية والعالمية وتعزيز التعاون الثقافي بين الشعوب.

