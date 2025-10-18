تصوير- علاء أحمد:

حرصت الفنانة داليا شوقي على حضور فعاليات ثالث أيام مهرجان الجون السينمائي.

ظهرت داليا على الريد كاربت بفستان أنيق وجذاب خطفت به الأنظار، وحرصت على تحية المتواجدين فور وصولها والتقطت العديد من الصور التذكارية.

وشهد اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي العديد من الفعاليات الفنية بحضور أبرز النجوم وصناع السينما من جميع أنحاء العالم.

ومن أبرز الفعاليات التي أقيمت اليوم السبت، افتتاح النسخة الجديدة من سوق سيني جونة، إلى جانب جلسة حوارية مع النجمة الأسترالية العالمية كيت بلانشيت.

يذكر أن آخر مشاركات داليا شوقي كانت بمسلسل "شباب امرأة" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

