كشفت الفنانة حنان مطاوع أسباب انفعالها على بعض الأشخاص داخل السينما، بعد الانتقادات التي طالتها بسبب تعاملها مع الجمهور.

وقالت حنان مطاوع في لقائها ببرنامج "Et بالعربي"، إنها تكون سعيدة للغاية بالتقاط الصور مع الجمهور والناس في أي مكان، متابعة: "اللي ضايقني بعض الناس ماسكة موبايلات عايزة تلتقط صورة عشان تزود الريتش على صفحاتها".

وتابعت: "الناس ليل نهار وبتتصور معايا وممتنه أن الناس عرفاني او عايزة تتصور معايا عايزة احطها على راسي من فوق، لكن اللي تجري ورايا واقولهم أنا مش تبع حدث هما همهم عايزين يصوروني عشان يكتبوا شاهد قبل الحذف".

وأضافت: "أنا مليش غير الناس وكل حد بيبقى ليه مدير ومديري هو الجمهور، والحقيقة عمري ما حصلي أي مضايقات من الناس، أنا بتونس وبتحامى فيهم وبدفى بيهم، وأنا بقالي 8 شهور قاعدة في البيت من بعد آخر عمل عملته "حياة او موت" و"صفحة بيضاء"".

وأوضحت: "الفكرة أنا كنت رايحة خروجة أسرية ومع بنتي وصحابها وأمهات، وأنا مش عايزهم يحصل لهم صدمة، أنا مليش دعوة بالحدث اللي كان حاصل في عرض الفيلم واللي ضايقيني عمره ما يبقى من الناس أو الصحفيين اللي بكن ليهم كل الاحترام والتقدير".

وخطفت الفنانة حنان مطاوع الأنظار على الريد كاربت العرض العالمي الأول لفيلم "هابي بيرث داي" الذي يعرض مساء اليوم الجمعة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة هذا العام، بحضور كوكبة من النجوم وصناع السينما من حول العالم.

