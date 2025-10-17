إعلان

بنفس البدلة.. أحمد داود وعلا رشدي يخطفان الأنظار في ثاني أيام الجونة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

10:07 م 17/10/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    أحمد داود وعلا رشدي على الريد كاربت (3)
  • عرض 9 صورة
    أحمد داود وعلا رشدي على الريد كاربت (4)
  • عرض 9 صورة
    أحمد داود وعلا رشدي على الريد كاربت (6)
  • عرض 9 صورة
    أحمد داود وعلا رشدي على الريد كاربت (7)
  • عرض 9 صورة
    أحمد داود وعلا رشدي على الريد كاربت (8)
  • عرض 9 صورة
    أحمد داود وعلا رشدي على الريد كاربت (2)
  • عرض 9 صورة
    أحمد داود وعلا رشدي على الريد كاربت (1)
  • عرض 9 صورة
    أحمد داود وعلا رشدي على الريد كاربت (9)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير-علاء أحمد:

خطف الفنان أحمد داود وزوجته الفنانة الأنظار فور وصولهما على ريد كاربت العرض الأول لفيلم "هابي بيرث داي" الذي أقيم مساء اليوم الجمعة ضمن فعاليات ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة هذا العام.

ظهر الفنان أحمد داود ببدلة أنيقة، إلى جانب زوجته علا رشدي التي ارتدت أيضا بدلة رجالي،وخطفا بإطلالتهما الأنظار على اريد كتاربا، والتقطا العديد من الصور التذكارية.

يشارك الفنان أحمد داود بفيلم "الست" بطولة النجمة منى زكي الذي تدور أحداثه حول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وعلى الجانب الآخر كانت آخر مشاركات علا رشدي الفنية بمسلسل "فراولة" بطولة النجمة نيللي كريم وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

اقرأ أيضا:

"جزمة حمرا وبدلة لامعة"..تعليقات الجمهور على إطلالة حسن أبو الروس في الجونة (صورة)

الجونة السينمائي.. عروض خاصة ولقاءات حصرية وكواليس اليوم الثاني من المهرجان (تغطية خاصة)

الفنان أحمد داود الفنانة علا رشدي ثاني أيام الجونة السينمائي أحمد داود وعلا رشدي مهرجان الجونة السينمائي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجلاد: حل الدولتين هو المفتاح الوحيد.. وترامب يريد "اللقطة" الإعلامية فقط
تعريفات الركوب الجديدة.. زيادة أسعار البنزين والسولار - تغطية خاصة
الجونة السينمائي.. عروض خاصة ولقاءات حصرية وكواليس اليوم الثاني من المهرجان (تغطية خاصة)