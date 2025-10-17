تصوير-علاء أحمد:

خطف الفنان أحمد داود وزوجته الفنانة الأنظار فور وصولهما على ريد كاربت العرض الأول لفيلم "هابي بيرث داي" الذي أقيم مساء اليوم الجمعة ضمن فعاليات ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة هذا العام.

ظهر الفنان أحمد داود ببدلة أنيقة، إلى جانب زوجته علا رشدي التي ارتدت أيضا بدلة رجالي،وخطفا بإطلالتهما الأنظار على اريد كتاربا، والتقطا العديد من الصور التذكارية.

يشارك الفنان أحمد داود بفيلم "الست" بطولة النجمة منى زكي الذي تدور أحداثه حول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وعلى الجانب الآخر كانت آخر مشاركات علا رشدي الفنية بمسلسل "فراولة" بطولة النجمة نيللي كريم وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

اقرأ أيضا:

"جزمة حمرا وبدلة لامعة"..تعليقات الجمهور على إطلالة حسن أبو الروس في الجونة (صورة)

الجونة السينمائي.. عروض خاصة ولقاءات حصرية وكواليس اليوم الثاني من المهرجان (تغطية خاصة)