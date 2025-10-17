

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

قالت النجمة منة شلبي، إن المخرج الكبير الراحل غامر بها ماديا عندما اختارها للمشاركة في أول أعمالها الفنية.

وتابعت في ندوة أقيمت بمهرجان الجونة السينمائي اليوم الجمعة 17 أكتوبر: "لما بدأت مكنتش عارفة إني هاكون ممثلة محترفة، أنا دلوقتي هاوية بأجر محترف، وأحترم التمثيل جدا، ودائما روح الهاوي تجعلك أكثر ابتكارا".

وأضافت منة "وأنا بتفق على الأعمال عارفة ربنا كرمني إزاي وعارفة أنا فين، لكن وأنا داخلة أمثل ببقى أقل من أقل حد، ومخلصة للشخصية، وإدارة موهبتك موضوع صعب جدا، وايمانك بنفسك مهم ومينفعش تمثل وأنت الإيجو بتاعك كبير لأن وقتها هتكون محدود جدا".

الندوة أدارها المخرج كريم الشناوي، بحضور مجموعة كبيرة من النجوم، وبينهم: أحمد السعدني، يسرا، إلهام شاهين، لبلبة، يسرا اللوزي، حسين فهمي، محمد العدل، عبدالرحيم كمال، ركين سعد، مايان السيد، كريم فهمي، أشرف عبدالباقي، زينة عبدالباقي، أمينة خليل.

