الجونة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

رحب المهندس نجيب ساويرس المؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي، بحضور حفل افتتاح الدورة الثامنة من المهرجان والمقام في مدينة الجونة على شاطئ البحر الأحمر، مساء اليوم الخميس 16 أكتوبر.

وقال نجيب "السنة دي من حقنا نفرح، الدورة اللي فاتت عملناها في حالة حزن، كنا شايفين اللي بيحصل في غزة ومش عارفين نعمل حاجة لإخواتنا، النهاردة من حقنا نفرح إن الموضوع ده خلص، ومبسوطين أن قيمة مصر بانت واللي يزعل يزعل".

وتابع "كمان دخلنا كأس العالم والأخبار كلها حلوة وهنكملها بمهرجان الجونة، ويوم السبت عندنا كيت بلانشيت، والنهاردة يوم الغذاء العالمي ولازم نفتكر أن فيه ناس مش لاقيين أكل، عشان نقدر نفرح واحنا فاكرينهم في نفس الوقت".

وتحدث المهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة والشريك المؤسس للمهرجان، بالإنجليزية قائلا "سعيد بوجودكم، استمتعوا بالمهرجان وبمدينة الجونة، مش قادر أوصف مدى سعادتي أننا في الدورة الثامنة من المهرجان، كان لا يمكن أتوقع أن المهرجان سيصل لما وصل إليه اليوم".

وبدأ حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم مقدمة بصوت الإعلامي أنس بوخش، الذي رافق الجمهور طوال الحفل بصوته، مؤديًا سلسلة من التعليقات الصوتية التي شكّلت الخيط الإنساني للحفل.

ويُكرم مهرجان الجونة السينمائى في دورته الثامنة هذا العام النجمة منة شلبي بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريماً لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، فيما يشهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، إذ يتم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديراً لمساهماتها الفنية والإنسانية.

تتضمن الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي عرض نحو 70 فيلمًا من مختلف دول العالم، تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة، وتبرز السينما المصرية في دورة هذا العام بعرض 5 أفلام في مسابقات المهرجان المختلفة إضافة إلى فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، وكذلك استضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور صناعه وأبطاله قبل انطلاقه جماهيرياً في دور العرض يوم الأربعاء المقبل 22 أكتوبر

