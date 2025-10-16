الجونة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

انطلق قبل قليل، حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي على مسرح البلازا، بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

ويشهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: حسين فهمي، إلهام شاهين، ليلى علوي، ناهد السباعي، ميس حمدان، مي سليم، عبير صبري، يسرا اللوزي، حسن الرداد، ماجد المصري، محمد فراج، رشيد مشهراوي، شريف منير، هالة صدقي، هادي الباجوري، خالد يوسف، طارق العريان، ريهام حجاج، أمينة خليل، حسن أبو الروس، كريم فهمي، مصطفى خاطر، كريم الشناوي، بسنت شوقي، هنا شيحة، تارا عماد، هدى المفتي، رزان جمال، أحمد مالك، نور النبوي.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما، كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.