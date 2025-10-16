تحدثت الإعلامية لميس الحديدي، عن مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثامنة هذا العام، خلال حضورها على السجادة الحمراء لحفل الافتتاح.

وقالت لميس الحديدي عبر قناة "النهار": "نحن سعداء وفخورين كوننا الناقل الحصري لمهرجان الجونة، والجونة كل سنة عندها تطور..هذه المدينة الرائعة الساحرة وعندما تكون بها تشعر بسلام نفسي وعمرها 35 سنة، ويسكنها حاليا 25 ألف من الأجانب، ومهرجان الجونة عمره 8 سنين".

وتابعت: "هذا المهرجان وأي مهرجان حدث فني ثقافي وسياحي، والنهاردة كل الفنادق في الجونة مليئة، ونجوم مصر والأجانب أيضا بيحضروا المهرجان، وهذا حدث سياحي، وعندما يجتمع صناع السينما لمدة أسبوع يكون له أثر في صناعة السينما والقوى الناعمة وهذه لصناعة تؤثر على الناس وتنقل أوجاعهم وحياتهم".

وأضافت: "الابهار جزء من صناعة السينما وأي مهرجان، وعندنا صناعة سينما من قديم الأذل، وهذه الصناعة عظيمة، وعندنا فعاليات كتيرة في المهرجان، منها مئيوة يوسف شاهين اللي أثر في الناس، ومنة شلبي اللي هتاخد جايزة مهمة السنادي الانجاز الابداعي، وعندنا معرض ليسرا لكل أعمالها وأهم أفلام قدمتها، وللعام الثالث عندنا 7 أفلام عن فلسطين تتحدث عن حياتهم ووجعهم في غزة".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.