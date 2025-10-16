نجوم الفن يتوافدون على الجونة.. وإلهام شاهين: "أجمل تجمع فني في أجمل بلد"

صور.. عشاء يجمع نجوم الفن قبل ساعات من انطلاق مهرجان الجونة

نشرت الفنانة ليلى علوي مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، من حفل العشاء الذي أقيم على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، والذي جمع أعضاء لجنة التحكيم للمرة الأولى قبل انطلاق المهرجان.

وعلّقت ليلى على الصور: "يا لها من بداية جميلة لحفل عشاء مهرجان الجونة السينمائي لهذا العام، واللقاء الأول مع أعضاء لجنة التحكيم،. طاقة جميلة وشركة ملهمة في كل مكان".

يُذكر أن نجوم الفن توافدوا إلى مدينة الجونة أمس، استعدادًا لانطلاق فعاليات المهرجان، والمقرر إقامته خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويُعد مهرجان الجونة السينمائي من أبرز المهرجانات الفنية في الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب من خلال فن السينما ودعم صُنّاع الأفلام الشباب.

