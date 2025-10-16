كشف الفنان حسن الرداد سبب غياب زوجته إيمي سمير غانم عن المشاركة في مهرجان الجونة في دورته الثامنة هذا العام.

وقال الرداد في فيديو عبر برنامج "ET بالعربي": "إيمي مجتش في البيت.. عشان بتربي العيال".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025 بمدينة الجونة.

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

