لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للنقاد "فيبريسي" بمهرجان الجونة بدورته الـ8

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، عن أسماء أعضاء لجان تحكيم مسابقاته المتنوعة، والتي ستمارس مهامها خلال فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان المقرر إقامتها في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

وتضم لجان التحكيم نخبة من الشخصيات البارزة في أوساط السينما الدولية، ممن يمتلكون خبرات واسعة ورؤى فنية عميقة لتقييم الاختيارات المتنوعة للأفلام المشاركة في مسابقات الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الوثائقية الطويلة، والأفلام القصيرة، إضافة إلى جائزتي النجمة الخضراء وجائزة شبكة "نتباك" الخاصة بأفضل فيلم آسيوي.

لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي):

أمنية عادل، ناقدة ومبرمجة سينمائية، مصر

ناقدة سينمائية مصرية، تُعد من أبرز الأصوات الجديدة في المشهد النقدي العربي. تشغل منصب المحررة التنفيذية في مجلة الفيلم وعضو مجلس إدارة جمعية نقاد السينما المصرية، حيث تساهم بفاعلية في رسم ملامح الخطاب السينمائي المصري. تتولى برمجة الأفلام في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وتعمل ضمن لجان اختيار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وعدد من المهرجانات الكبرى. تمتاز كتاباتها بعمق تحليلي يجمع بين الحس النقدي والمعرفة التاريخية، وقد ألّفت كتابًا حول السينما الوثائقية المصرية، إضافة إلى مقالاتها في منصّات مثل رصيف 22.

باميلا كوهين، منسّقة فنية وكاتبة ومستشارة إبداعية، ألمانيا

كاتبة ومستشارة سينمائية مستقلة تقيم في برلين، تُعد من أبرز الأسماء المتخصصة في السينما غير الروائية والتجريبية. تمتاز برؤيتها النقدية العميقة، وهي مؤلفة كتاب "أحلام يقظة: حوارات مع 29 مخرجًا"، كما تشارك في تقديم البودكاست المرافق له، حيث تواصل استكشاف حدود السرد الوثائقي المعاصر. تعمل مستشارة قصصية ومرشدة لمشروعات سينمائية وفنية في صالات العرض، وتقدّم دعمًا إبداعيًا لصنّاع الأفلام في تطوير أعمالهم. كوهن عضوة مستقل في الاتحاد الدولي لنقاد السينما (فيبريسي) وتكتب بانتظام في مجلات سينمائية بارزة

راماشاندران بيشارات، ناقد وكاتب، الهند

ناقد وكاتب سينمائي هندي مرموق، يُعد من أبرز الأصوات التي أثرت المشهد النقدي في جنوب آسيا. نال الجائزة الوطنية لأفضل ناقد سينمائي في الهند عام 2006، إلى جانب عدة جوائز من ولاية كيرالا تقديرًا لإسهاماته الفكرية والنقدية. خبرته الواسعة جعلته أحد الوجوه الموثوقة في لجان التحكيم داخل الهند وخارجها، حيث شارك في مهرجانات بارزة مثل مهرجان السليمانية السينمائي الدولي ومهرجان كيرالا الدولي للسينما. كما ألّف عشرة كتب وعددًا لا يُحصى من المقالات التي تناولت التحولات الجمالية والاجتماعية في السينما الهندية والعالمية.

عن مهرجان الجونة السينمائي:

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.