بسنت وفراج وأروى جودة وزوجها.. ثنائيات رومانسية على السجادة الحمراء بالجونة السينمائي

تتجه الأنظار خلال أيام نحو مدينة الجونة، التي تستضيف الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي هذا العام، وسط حضور من ألمع النجوم وصناع السينما من حول العالم.

ولفتت ثنائيات النجوم الأنظار على ريد كاربت حفل الختام في الدورة السابقة 2024، وجاء بينهم منهم الفنان محمد رياض وزوجته الفنانة رانيا محمود ياسين، الموسيقار هشام نزيه وزوجته، الفنان أحمد خالد صالح وزوجته الفنانة هنادي مهنا، المنتج جمال العدل وزوجته، أيضا: المهندس عمرو منسي وزوجته، الفنانة أروى جودة وزوجها، المهندس محمد عامر الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة وزوجته، الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي

وشهدت فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة العام الماضي العديد من العروض الأولى لعدد من الأعمال السينمائية الهامة في منطقة الشرق الأوسط كان أبرزها الفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسما" الفائز بجائزة "العين الذهبية" من مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77، إلى جانب فيلم "الفستان الأبيض" بطولة الفنانة ياسمين رئيس، إلى جانب العديد من التكريمات والندوات والجلسات الحوارية منها تكريم النجم الكبير محمود حميدة بجائزة "الإنجاز الإبداعي" تقديرًا لمسيرته الإستثنائية.

مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.