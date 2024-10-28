60 صورة لنجوم الفن في اليوم الخامس لمهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة

كتب- هاني صابر:

تصوير- علاء أحمد:

شارك عدد من نجوم الفن في فعاليات اليوم الخامس لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام.

وظهر في صور خامس أيام الجونة من النجوم آسر ياسين ونيللي كريم ويوسف الشريف وبسنت شوقي وعلا رشدي وأحمد داود، وركين سعد، ولقاء الخميسي، والمنتج محمد حفظي والمخرج طارق العريان، والمخرج أمير رمسيس، وغيرهم.

وتشهد فعاليات مهرجان الجونة اليوم الاثنين 28 أكتوبر، عرض عدة أفلام مهمة على مدار اليوم، وهي:

مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة

7:00 مساءً | 102 د

الجميع يحب تودا

قاعة أوديماكس

( مدرسة منارة )

12:00 مساءً | 180 د

الاحتضار

3:30 مساءً | 107 د

المخدوعون

6:00 مساءً | 100 د

حبيبي

9:30 مساءً | 107 د

الحجرة المجاورة

سي سينما 1

2:30 مساءً | 82 د

برنامج الأفلام القصيرة 1

5:00 مساءً | 95 د

مَن لا أفارقه

7:30 مساءً | 94 د

الصراع لأجل لايكيبيا

سي سينما 2

2:00 مساءً | 85 د

موت بلا رحمة

4:15 مساءً | 94 د

حين تسمع صرصور الليل يحين دورك

6:45 مساءً | 89 د

من التراب وإليه

9:00 مساءً | 120 د

ماء العين

سي سينما 3

1:15 مساءً | 93 د

برج الرومي

3:45 مساءً | 68 د

خارج الكهف

6:00 مساءً | 177 د

نحن في الداخل

أكاديمية ديزي

9:00 مساءً | 123 د

سحاب

مهرجان الجونة السينمائي الدولي تقام دورته السابعة هذا العام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

يذكر أن، مهرجان الجونة السينمائي يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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