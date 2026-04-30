قال المخرج يسري نصر الله إن من بين أهم عوامل اختيار النص الذي يقدمه للجمهور، أن يجد نفسه فيه، ويتحدث عن عالم يريد اكتشافه والدخول فيه والتعرف على شخصياته، وتتولد لديه رغبة في التعامل معها طوال فترة التحضير والتصوير.

وتابع يسري في ماستر كلاس نظمه مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير اليوم الخميس 30 أبريل: "كل الناس تمتلك حواديت، ودائما ما أقول لنفسي الشخصيات لابد أن تكون أذكى مني ووقتها سوف يكون دمها أخف وعندها استقلالية، وصراعاتها ضرورية لا بدائية و(تافهة)، وتجعل المشاهد يحب نفسه ولا يتعالى على الشخصيات، فعملي أن أقول للمتفرج أنت تساوي الكثير، وأنت حلو".

ملامح أدوار الشر في الأعمال الفنية

أشار إلى أن شخصية الشرير دائما ما تكون مهمة في العمل الفني، ويكون خفيف الدم وجذاب جدا، شخص قوي وتشعر في علاقتك به بالتباس شديد، وهو ما تعلمه من فيلم روسي قديم، شاهد فيه شخصية راهب يرسم أيقونات، ويستعرض العصور الوسطى في روسيا، وسأله تلميذ عن سر رسمه للشيطان بشكل جمالي، وكان رد الراهب "لو ماكانش حلو ماكانش حد ارتكب خطيئة".

وشدد على وجود منتجين لا يمكنه العمل معهم، وعلى ضرورة أن يكون العاملين في إدارة الإنتاج من رجاله أو له يد في اختيارهم، مضيفا "قبل كدة قالوا إزاي يسري يشتغل مع أحمد السبكي، وده كان فيلم شاركت في كتابته، وعارف أنه هيجي على هواه مش هيبقى ضده، لكن ما أقدرش أروح لـ أحمد السبكي بفيلم زي جنينة الأسماك، لكن أروحله بفيلم الماء والخضرة والوجه الحسن، ممكن ينبسط وهنتكلم نفس اللغة وهيكون على نفس الخط، وهيفاصل وهنتخانق ودي كلها مشاكل دمها خفيف".

قصة مشروع لم يكتمل للمخرج يسري نصر الله

يرى يسري وجود أمر سلبي فيما يتعلق بمهنة مساعد الإخراج ووصفه بالكارثة: "النهاردة في مصر مفيش مساعدين إخراج كفاية"، مشددا على ضرورة أن يشعر العاملون بهذه المهنة بنفس أهمية المخرج.

وحكى موقفا عن مشروع لم يكتمل تركه بسبب التدخل في تغيير الأبطال الذين اختارهم للعمل، موضحا "كان عندي مشروع فيلم بحبه جدا، كان الكاستينج بتاعه منة شلبي وباسم سمرة، قالولي إن فلانة قالت لفلان لو معملتش الفيلم هتنتحر، وإن فلان أحسن من باسم، قلت لأ مش هعمل الفيلم، هو كدة هيطلع حاجة وحشة، وده ماكانش غرور مني، أي حد عنده إحساس الغرور يستاهل اللي يجراله، لأن المسألة مش صراع أدوات، لكن الفيلم لازم يكون أهم منك وده اللي اتعملته من يوسف شاهين كان دايما بيشوف الفيلم أكبر منه وفيه تحدي أكبر منه، لو انت مش واخد بالك أنه أكبر منك ماتشتغلش الشغلانة دي".

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير انطلقت فعاليات دورته الثانية عشرة مساء يوم الاثنين الماضي 27 أبريل، على مسرح سيد درويش - أوبرا الإسكندرية.