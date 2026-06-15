كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن أحدث أرقام إيرادات فيلم "7 Dogs"، بعد 19 يومًا من انطلاق عرضه في دور السينما.

إيرادات فيلم "7 Dogs"

ونشر آل الشيخ صورة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، أوضح من خلالها إجمالي الإيرادات وعدد التذاكر المباعة حتى الآن، وكتب: "إجمالي الإيرادات: 16,994,638 دولارا، وإجمالي عدد التذاكر المباعة: 2,173,452 تذكرة خلال 19 يومًا".

أحداث فيلم "7 Dogs"

تدور أحداث الفيلم حول "خالد العزازي"، عميل الإنتربول الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع "غالي أبو داود"، أحد أعضاء عصابة "الكلاب السبعة"، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، لتبدأ سلسلة من المطاردات والمواجهات المليئة بالإثارة والتشويق.

أبطال فيلم "7 Dogs"

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية، أبرزهم الفنان كريم عبدالعزيز، والفنان أحمد عز، والنجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، والفنان السعودي ناصر القصبي، والفيلم من قصة المستشار تركي آل الشيخ.

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