كشفت الفنانة ياسمين صبري عن تفاصيل أعمالها السينمائية الجديدة، كما تحدثت عن دور تتمنى تقديمه في المستقبل، وذلك خلال لقاء مع ET بالعربي.

وتحدثت ياسمين عن فيلم "نصيب"، الذي يجمعها بالفنان السوري معتصم النهار، قائلة: "والله فيلم لذيذ استمتعنا بيه جدًا، للأسرة كلها، وفيه حاجات كتير قوي ومناظر رائعة، يكفي إن المشاهد يبقى قاعد في السينما شايف بحر وجبال، ده مشهد سينمائي لوحده، يعني مصر برضه خلابة وساحرة".

وعن تعاونها مع معتصم النهار، قالت: "تشرفت جدًا بيه، وإن شاء الله نبقى فريق ممتع والناس تستمتع بينا بإذن الله".

فيلم مطلوب عائليا

كما تحدثت عن فيلمها الجديد "مطلوب عائليًا"، بعد تعاونها مع الفنان كريم عبدالعزيز بعد نجاح فيلم "المشروع X"، وقالت: أنا لما بروح أصور مش بعرف أصور من الضحك، لأن كلهم كوميديانات، المخرج الأستاذ معتز التوني وبوجه له أحلى تحية لأنه سكر الصراحة، مشكلتي في الفيلم ده ما بعرفش أبطل ضحك والله، ومصطفى خاطر، كل الناس، كريم أصلًا كوميدي جدًا".

وكشفت ياسمين صبري عن الشخصية التي تتمنى تجسيدها على الشاشة، مؤكدة أنها ترغب في تقديم قصة حياة الفنانة الراحلة كاميليا، وقالت: "في ممثلة زمان اسمها كاميليا، أنا عايزة أعمل قصة حياتها، كاميليا كانت موجودة في الأربعينات والخمسينات، كانت إسكندرانية طاليانية، قصتها لوحدها فيلم يعني، قصتها كأنها فيلم".

وتابعت: "قصتها رهيبة، شبه حاجات نتفليكس كده، لما يقولك true story وتبقى قاعد مشدود جدًا هي قصتها كده، إحنا شبه بعض شكلًا، وأنا إسكندرانية أوكي، بس مش طليانية".

أعمال تنتظرها ياسمين صبري

يُذكر أن ياسمين صبري تنتظر عرض أكثر من عمل سينمائي جديد خلال الفترة المقبلة، من بينها فيلم "نصيب" وفيلم "مطلوب عائليًا".

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