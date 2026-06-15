نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، يظهر فيه كبار نجوم الفن أثناء مشاهدة فيلم 7Dogs.

تعليق تركي آل الشيخ

وكتب تركي آل الشيخ: "من جدة عروس البحر الأحمر، فنان العرب محمد عبده، ومعالي الفريق أسعد عبدالكريم، والفنان عبادي الجوهر، والفنان محمد عمر، وأخوي الغالي سالم الهندي، والكابتن محمد نور، والموزع ممدوح سيف، وجمع من الصحفيين مجتمعين اليوم لمشاهدة فيلم 7Dogs".

فيلم 7Dogs

ويشارك في بطولة فيلم 7Dogs نخبة من كبار النجوم في مصر والعالم، أبرزهم: كريم عبدالعزيز، أحمد عز، النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، نجم بوليوود سلمان خان.





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