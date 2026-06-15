التفاصيل الكاملة لفيلم "صقر وكناريا" قبل طرحه بالسينمات

يستعد صناع فيلم "صقر وكناريا"، للاحتفال بطرحه في دور العرض السينمائي يوم 24 يونيو الجاري، والذي يراهن عليه بطل العمل النجم محمد عادل إمام مؤكدا أنه من ألذ الأفلام التي عملها في مشواره الفني.

نستعرض لكم في السطور التالية تفاصيل خاصة بفيلم صقر وكناريا:

تصريحات محمد إمام عن الفيلم

تحدث النجم محمد عادل إمام عن فيلمه "صقر وكناريا"، قائلا: "حرب الجبابرة، معركة الوحوش صقر وكناريا، أقوى مفاجأة سينمائية إن شاء الله، قريبا.. بس مش أوي".

وفي تدوينة أخرى سابقة على نفس التطبيق، كتب محمد إمام: "امبارح أول مرة اتفرج على فيلم صقر وكناريا، من ألذ الافلام اللي عملتها لحد دلوقتي، إن شاء الله يعجبكم جدا، يونيو ٢٠٢٦ بجميع سينمات الوطن العربي".

بوستر الفيلم

تصدر النجمان محمد عادل إمام وشيكو، البوستر الرسمي لفيلمهما الجديد "صقر وكناريا". إذ ظهرا الثنائي بإطلالة كلاسيكية لافتة مرتديين "البدل"، بينما أضفى محمد إمام طابع الإثارة بظهوره حاملا "طبنجة" في يده، مما يبشر بجرعة مكثفة من الكوميديا والأكشن.

الإعلان التشويقي للفيلم

ظهر محمد عادل إمام وشيكو في الإعلان التشويقي الأول للفيلم، وهما يتحدثان عنه كنوع من الترويج له، حيث قال محمد إمام (الحقيقة مبسوط بالعمل لأول مرة مع شيكو، وبنعمل فيلم كوميدي عائلي)، فيما قال شيكو (شرف ليا العمل معاك.. والفيلم بيناقش اللي بنتعرض ليه كل يوم في حياتنا العادية)".

أحداث فيلم "صقر وكناريا"

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول صقر الذي يقع في حب كناريا، لتتعقد قصة حبهما بسبب مشاكل عائلية.

ويجسد محمد عادل إمام بالفيلم شخصية "صقر"وهو شاب يقرر التوبة والابتعاد عن عالم العصابات والإجرام والمخاطر بحثاً عن حياة هادئة ومستقرة، كما يعيش قصة حب مع مصممة أزياء (يارا السكري) تواجه أزمات عائلية معقدة.

فيما يجسد شيكو شخصية "بلال"وهو كاتب يعيش هوسا شديدا بعالم الجاسوسية، والمغامرات، والروايات البوليسية، وتنقلب الأحداث رأسا على عقب عندما تجمعهما الصدفة، ليدخلا معا في سلسلة من المفارقات غير المتوقعة، والمطاردات المثيرة التي تمتزج بالمواقف الكوميدية.



أبطال فيلم "صقر وكناريا"

يخوض بطولة الفيلم محمد عادل إمام، شيكو، خالد الصاوي، إنتصار، نسرين أمين، يارا السكري، يسرا اللوزي، دانا حمدان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف أبرزهم محمود عبد المغني، نسرين أمين، وخالد الصاوي، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي.



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