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طرح ملصقات دعائية جديدة لـ فيلم ابن مين فيهم؟ استعدادا لعرضه للجمهور

كتب : مروان الطيب

09:25 م 15/06/2026
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  • عرض 4 صورة
    بيومي فؤاد وليلى علوي
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    بيومي فؤاد وشيماء سيف
  • عرض 4 صورة
    بيومي فؤاد ورانيا يوسف

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كشفت الشركة المنتجة لفيلم "ابن مين فيهم؟" عن بوسترات دعائية جديدة استعدادا لعرضه بالسينمات 9 يوليو المقبل.

تصدر الفنان بيومي فؤاد بوسترات الفيلم وظهر معه عدد من الأبطال في بوسترات منفردة لكل منهما، وهم النجمة ليلى علوي والفنانة شيماء سيف، الفنانة رانيا يوسف، الفنانة انتصار.

كواليس فيلم "ابن مين فيهم؟"

تدور أحداث الفيلم حول رشدي، رجل الأعمال المستهتر، يعيش حياة بلا قيود أو التزامات، حتى تنقلب حياته بالكامل بعد وفاة عمته التي تركت له ميراثًا ضخمًا بشرط العثور على ابنه من إحدى زيجاته. ترافقه المحامية ماجدة في هذه المهمة، لكن الخلافات بينهما تخلق توترًا دائمًا ومواقفا متشابكة.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من: رانيا يوسف، شيماء سيف، أحمد عصام السيد، تأليف لؤي السيد، إخراج هشام فتحي.

آخر تعاون بين ليلى علوي وبيومي فؤاد على شاشة السينما

كان آخر تعاون بين ليلى علوي وبيومي فؤاد على شاشة السينما بفيلم "المستريحة" عام 2025.

وتدور أحداث فيلم "المستريحة" حول محتالة شهيرة تدعى شاهيناز تعود بعد عشرين عامًا من الهروب إلى مصر لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، لتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها.

ويشارك ببطولة فيلم "المستريحة" كل من محمود الليثي، نور قدري، مصطفى غريب، عمرو وهبة، تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور، إخراج عمرو صلاح.

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فيلم ابن مين فيهم؟ موسم الصيف بيومي فؤاد ليلى علوي

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