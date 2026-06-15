تتنافس في دور العرض السينمائي 5 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: فيلم 7Dogs، فيلم أسد، فيلم الكلام على إيه، إذما، فيلم الكراش، وحققت أمس الأحد 14 يونيو، إيرادات بلغت 5 ملايين و597 ألفا و141 جنيها، موزعة على النحو التالي..

فيلم 7Dogs

احتل فيلم 7Dogs المركز الأول متصدرا قائمة شباك التذاكر، وحقق إيرادا بلغ 2 مليون و144 ألفا و329 جنيها.

الفيلم بطولة كريم عبدالعزيز، مونيكا بيلوتشي، سلمان خان، تارا عماد، ناصر القصبي، سيد رجب، أحمد عز ومجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج عادل العربي وبلال فلاح.

فيلم إذما

وذهب المركز الثاني لـ فيلم إذما، بعد تحقيقه مليون و273 ألفا و507 جنيهات.

الفيلم من تأليف وإخراج محمد صادق، بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، جيسيكا حسام الدين، حمزة دياب، بسنت شوقي.

فيلم الكلام على إيه

وحصل على المركز الثالث فيلم الكلام على إيه، بعد تحقيقه مليون و70 ألفا و546 جنيها.

الكلام على إيه بطولة أحمد حاتم، مصطفى غريب، جيهان الشماشرجي، سيد رجب، انتصار، دنيا سامي، حاتم صلاح، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف أحمد بدوي، إخراج ساندرو كنعان.

فيلم الكراش

أما المركز الرابع فكان من نصيب فيلم الكراش، والذي حقق 638 ألفا و638 جنيها.

فيلم الكراش تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة أحمد داود، باسم سمرة، شيرين رضا، حسن أبو الروس، مريم الجندي.

فيلم أسد

جاء في المركز الخامس والأخير فيلم أسد، محققا 470 ألفا و121 جنيها.

"أسد" بطولة محمد رمضان، رزان جمال، كامل الباشا، إسلام مبارك، علي قاسم، إيمان يوسف. تأليف محمد وشيرين وخالد دياب، إخراج محمد دياب.

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