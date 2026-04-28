قال الفنان محمد ممدوح إنه شعر أن الأب في فيلم مشاكل داخلية - 32B، الذي يشارك في بطولته وتم عرضه في افتتاح الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم، يرفض أن تكبر ابنته، فهي ستظل طفلته.

محمد ممدوح يتحدث عن فيلم مشاكل داخلية

وتابع ممدوح أثناء حضوره جلسة نقاشية بعنوان: هل يمكن لفيلم سينمائي أن يغير طريقة حديث الأسرة عن القضايا الحساسة؟، أقيمت اليوم الثلاثاء 28 أبريل: "بحس أن الأب رافض بنته تكبر وأشعر بنفس الأمر مع كاميليا ابنتي، وهي عمرها سبعة أعوام فقط، وعندما أتحدث معها وتقول لي (أعتقد) نجد نفسي أتساءل: متى كبرت؟ وكيف عرفت هذه الكلمة".

كان ممدوح أعرب عن سعادته بالتواجد في محافظة الإسكندرية، وتحديدا في المتحف اليوناني الروماني، وبدأ كلمته قائلا "سعيد إني معاكم في المكان العظيم ده، المكان خطير، وفي البداية عايز أقول فلسطين حرة وتحية لأهل غزة".

وعن فيلمه مشاكل داخلية - 32B، قال "الأب في العمل وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه، هو على معرفة ببنته جيدا، لكن الموضوع حساس، وحاول يعمل اللي يقدر عليه، وعندما وضعت نفسي مكان بطل الحكاية شعرت بالتوتر وحسيت أنه في مشكلة".

هنا شيحة في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

الجلسة شهدت حضور كاتب العمل ومنتجه هيثم دبور، الممثلة الشابة جيسيكا حسام الدين، المخرج محمد طاهر، وأدارتها الفنانة هنا شيحة، وتحدثت الحلقة النقاشية عن دور السينما في فتح مساحات للحوار داخل الأسرة حول القضايا الحساسة ومدى قدرتها على كسر الحواجز الاجتماعية وتعزيز الوعي المجتمعي.

