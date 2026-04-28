إعلان

يحكي موقفا جمعه بابنته كاميليا.. محمد ممدوح عن الأب في فيلم مشاكل داخلية: رافض بنته تكبر

كتب : منى الموجي

04:10 م 28/04/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    جيسيكا حسام الدين وهنا شيحة ومحمد ممدوح ومحمد طاهر
  • عرض 3 صورة
    هنا شيحة وهيثم دبور ومحمد ممدوح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الفنان محمد ممدوح إنه شعر أن الأب في فيلم مشاكل داخلية - 32B، الذي يشارك في بطولته وتم عرضه في افتتاح الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم، يرفض أن تكبر ابنته، فهي ستظل طفلته.

محمد ممدوح يتحدث عن فيلم مشاكل داخلية

وتابع ممدوح أثناء حضوره جلسة نقاشية بعنوان: هل يمكن لفيلم سينمائي أن يغير طريقة حديث الأسرة عن القضايا الحساسة؟، أقيمت اليوم الثلاثاء 28 أبريل: "بحس أن الأب رافض بنته تكبر وأشعر بنفس الأمر مع كاميليا ابنتي، وهي عمرها سبعة أعوام فقط، وعندما أتحدث معها وتقول لي (أعتقد) نجد نفسي أتساءل: متى كبرت؟ وكيف عرفت هذه الكلمة".

كان ممدوح أعرب عن سعادته بالتواجد في محافظة الإسكندرية، وتحديدا في المتحف اليوناني الروماني، وبدأ كلمته قائلا "سعيد إني معاكم في المكان العظيم ده، المكان خطير، وفي البداية عايز أقول فلسطين حرة وتحية لأهل غزة".

وعن فيلمه مشاكل داخلية - 32B، قال "الأب في العمل وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه، هو على معرفة ببنته جيدا، لكن الموضوع حساس، وحاول يعمل اللي يقدر عليه، وعندما وضعت نفسي مكان بطل الحكاية شعرت بالتوتر وحسيت أنه في مشكلة".

هنا شيحة في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

الجلسة شهدت حضور كاتب العمل ومنتجه هيثم دبور، الممثلة الشابة جيسيكا حسام الدين، المخرج محمد طاهر، وأدارتها الفنانة هنا شيحة، وتحدثت الحلقة النقاشية عن دور السينما في فتح مساحات للحوار داخل الأسرة حول القضايا الحساسة ومدى قدرتها على كسر الحواجز الاجتماعية وتعزيز الوعي المجتمعي.

محمد ممدوح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير فيلم مشاكل داخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف تطورت محادثات السلام بين واشنطن وطهران منذ بدء الهدنة؟
شئون عربية و دولية

كيف تطورت محادثات السلام بين واشنطن وطهران منذ بدء الهدنة؟
اقتصاد

هل تأثرت أسعار مواد البناء بعد رفع الوقود؟ الشعبة تجيب
زووم

بالصور.. علي غزلان يعلن انفصاله عن المذيعة فرح شعبان للمرة الثالثة
أخبار مصر

استدلال خاطئ بالقرآن.. داعية شهير يرصد أخطاء في نظام الطيبات
علاقات

هل يستحق 700 ألف جنيه في الليلة؟.. 10 صور لـ أغلى مصيف في مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

