اختيار فيلم عيد ميلاد سعيد لتمثيل مصر في جائزة الأوسكار

كتب - معتز عباس:

كشف الناقد الفني والسينمائي طارق الشناوي، عن اختيار فيلم "عيد ميلاد سعيد" بطولة نيللي كريم، لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم دولي.

وكتب طارق الشناوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "هذه أول تجربة في الإخراج الروائي للمخرجة سارة جوهر.

شاركت في لجنة الاختيار التي شكلتها نقابة السينمائيين، أتمنى قطعا أن يجتاز الفيلم التصفية الأولى حيث نتسابق مع نحو 80 فيلما غير ناطق بالانجليزية، ويتم اختصارها في شهر ديسمبر الي 15 فيلما وهي ما تعرف بالقائمة الطويلة، ثم ننتقل في شهر فبراير الي القائمة القصيرة 5 أفلام".

وأضاف: "السينما المصرية تشارك في الأوسكار منذ عام 1958، حيث مثل السينما المصرية فيلم يوسف شاهين ( باب الحديد)، ولم نستطع ولا مرة الوصول حتي للقائمة الطويلة"

وأكمل: "نتمنى حظا اوفر للسينما المصرية هذه المرة في أوسكار 98 اللجنة شاهدت الفيلم في سينما الهناجر، وهناك ورقة رسمية من منتج وموزع الفيلم معتمدة من غرفة صناعة السينما، تؤكد أن الفيلم سيعرض تجاريا 17 سبتمبر الجاري".

وتابع: "لهذا فإن كل الشروط الموضوعية والشكلية منطبقة على الفيلم".

ووجه طارق الشناوي رسالة تهنئة لـ أبطال وصناع الفيلم، وكتب: مبروك صناع فيلم "عيد ميلاد سعيد" الترشح بإسم مصر للأوسكار ..فيلم جميل ويستاهل، مبروك سارة جوهر ومحمد دياب وكل فريق الفيلم، الملاحظة السنه دي كان فيه أكتر من فيلم (جيد) للاختيار بينهم".

فيلم عيد ميلاد سعيد بطولة نيللي كريم وحنان مطاوع، شريف سلامة، إلى جانب الطفلة ضحى رمضان التي جسدت شخصية توحة، من المقرر عرض فيلم عيد ميلاد سعيد يوم 17 سبتمبر 2025، في السينمات المصرية،

الفليم هو أول تجربة إخراجية روائية طويلة للمخرجة سارة جوهر، التي شاركت في كتابة السيناريو مع زوجها المخرج والمؤلف محمد دياب.

يحكي فيلم "عيد ميلاد سعيد" قصة "توحة"، الطفلة الخادمة البالغة من العمر ثماني سنوات، التي تنشأ بينها وبين "نيللي"، ابنة العائلة التي تعمل لديها، علاقة صداقة مؤثرة.

تتصاعد الأحداث عندما تُطلب منها المساعدة في التحضير لحفل عيد ميلاد "نيللي" الفخم، في حين أنها لم تحتفل بعيد ميلادها من قبل، وتحلم بأن تعيش هذه اللحظة السعيدة.