تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 9 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: إن غاب القط، الملحد، طلقني، خريطة رأس السنة، الست، السلم والثعبان 2، ولنا في الخيال.. حب، السادة الأفاضل، أوسكار: عودة الماموث، وحققت أمس الجمعة 2 يناير 2026، إيرادات بلغت 7 ملايين و339 ألفا و339 جنيها، موزعة على النحو التالي..

إن غاب القط

احتل فيلم إن غاب القط المركز الأول متصدرا إيرادات شباك التذاكر، وحقق 3 ملايين و97 ألفا و264 جنيها.

"إن غاب القط" تأليف أيمن وتار، إخراج سارة نوح، بطولة آسر ياسين، أسماء جلال، انتصار، محمد شاهين، سامي مغاوري، كارمن بصيبص، سماح أنور، علي صبحي، رحاب الجمل، حمزة دياب.

طلقني

وجاء في المركز الثاني فيلم طلقني، محققا مليون و780 ألفا و348 جنيها.

"طلقتي" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، بطولة دينا الشربيني، كريم محمود عبدالعزيز، محمد محمود، باسم سمرة.

الملحد

ذهب المركز الثالث لفيلم الملحد، بعد تحقيقه 879 ألفا و728 جنيها.

الملحد تأليف إبراهيم عيسى، إخراج محمد العدل، بطولة أحمد حاتم، حسين فهمي، محمود حميدة، صابرين، شيرين رضا.

الست

وحصل فيلم الست على المركز الرابع وبلغ إيراده 431 ألفا و621 جنيها.

"الست" تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، بطولة منى زكي، كريم عبدالعزيز، عمرو سعد، أحمد خالد صالح، محمد فراج، تامر نبيل، سيد رجب، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن.

ولنا في الخيال.. حب

وفاز بالمركز الخامس فيلم "ولنا في الخيال.. حب"، وحقق 388 ألفا و196 جنيها.

"ولنا في الخيال.. حب" تأليف وإخراج سارة رزيق، بطولة أحمد السعدني، مايان السيد، عمر رزيق، بسنت أبو باشا.

السلم والثعبان 2

وكان المركز السادس من نصيب فيلم السلم والثعبان 2- لعب عيال، بعد تحقيقه 378 ألفا و377 جنيها.

"السلم والثعبان 2" قصة وإخراج طارق العريان، تأليف أحمد حسني، بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، سوسن بدر، ظافر العابدين، ماجد المصري.

السادة الأفاضل

جاء فيلم السادة الأفاضل في المركز السابع، محققا 204 آلاف و512 جنيها.

السادة الأفاضل تأليف عبدالرحمن جاويش ومصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي، بطولة محمد ممدوح، محمد شاهين، أشرف عبدالباقي، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ناهد السباعي، طه دسوقي، انتصار، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

خريطة رأس السنة

وحصل على المركز الثامن فيلم خريطة رأس السنة، وحقق 178 ألفا و402 جنيه.

"خريطة رأس السنة" تأليف يوسف وجدي، إخراج عمرو الجندي، بطولة ريهام عبدالغفور، أسماء أبو اليزيد، هنادي مهنا، آسر أحمد، مصطفى أبو سريع.

أوسكار: عودة الماموث

وكان المركز التاسع من نصيب فيلم "أوسكار: عودة الماموث"، محققا 891 جنيها.

الفيلم من تأليف حامد الشراب ومصطفى عسكر، إخراج هشام الرشيدي، بطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت.