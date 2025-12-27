كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 9 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: طلقني، خريطة رأس السنة، الست، السلم والثعبان 2، ولنا في الخيال.. حب، السادة الأفاضل، قصر الباشا، فيها إيه يعني، أوسكار: عودة الماموث، وحققت أمس الجمعة 26 ديسمبر 2025، إيرادات بلغت 5 ملايين و203 آلاف و456 جنيها، موزعة على النحو التالي..

طلقني

احتل فيلم طلقني المركز الأول متصدرا إيرادات شباك التذاكر، محققا 2 مليون و641 ألفا و880 جنيها.

"طلقتي" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، بطولة دينا الشربيني، كريم محمود عبدالعزيز، محمد محمود، باسم سمرة.

الست

جاء فيلم الست في المركز الثاني بعد تحقيقه 754 ألفا و773 جنيها.

"الست" تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، بطولة منى زكي، كريم عبدالعزيز، عمرو سعد، أحمد خالد صالح، محمد فراج، تامر نبيل، سيد رجب، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن.

ولنا في الخيال.. حب

وفاز بالمركز الثالث فيلم "ولنا في الخيال.. حب"، وحقق 551 ألفا و22 جنيها.

"ولنا في الخيال.. حب" تأليف وإخراج سارة رزيق، بطولة أحمد السعدني، مايان السيد، عمر رزيق، بسنت أبو باشا.

السلم والثعبان 2

ذهب المركز الرابع لفيلم السلم والثعبان 2- لعب عيال، بعد تحقيقه 442 ألفا و211 جنيه.

"السلم والثعبان 2" قصة وإخراج طارق العريان، تأليف أحمد حسني، بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، سوسن بدر، ظافر العابدين، ماجد المصري.

خريطة رأس السنة

وحصل على المركز الخامس فيلم خريطة رأس السنة، وحقق 420 ألفا و910 جنيهات.

"خريطة رأس السنة" تأليف يوسف وجدي، إخراج عمرو الجندي، بطولة ريهام عبدالغفور، أسماء أبو اليزيد، هنادي مهنا، آسر أحمد، مصطفى أبو سريع.

السادة الأفاضل

جاء فيلم السادة الأفاضل في المركز السادس، محققا 332 ألفا و60 جنيها.

السادة الأفاضل تأليف عبدالرحمن جاويش ومصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي، بطولة محمد ممدوح، محمد شاهين، أشرف عبدالباقي، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ناهد السباعي، طه دسوقي، انتصار، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

فيها إيه يعني

وحصل على المركز السابع فيلم "فيها إيه يعني" محققا 29 ألفا و768 جنيها.

"فيها إيه يعني" تأليف مصطفى عباس، وليد المغازي ومحمد أشرف، إخراج عمر رشدي حامد، بطولة ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، وريتال عبدالعزيز.

أوسكار: عودة الماموث

وكان المركز الثامن من نصيب فيلم "أوسكار: عودة الماموث"، محققا 21 ألفا و879 جنيها.

الفيلم من تأليف حامد الشراب ومصطفى عسكر، إخراج هشام الرشيدي، بطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت.

قصر الباشا

وذهب المركز التاسع لفيلم "قصر الباشا"، بعد تحقيقه 8 آلاف و953 جنيها.

قصر الباشا تأليف محمد ناير، إخراج محمد بكير، بطولة أحمد حاتم، مايان السيد، حسين فهمي، أحمد فهيم، محمد القس، صدقي صخر، نبيل عيسى، سمية رضا، نانسي صلاح.