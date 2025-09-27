بالصور.. طرح البوسترات المنفردة لـ أبطال فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة"

من قلب الأقصر..نور النبوي يكشف عن بدء تصوير فيلم "كان يا ما كان"

كشفت الشركة المنتجة عن البوسترات المنفردة لأبطال فيلم "هيبتا : المناظرة الأخيرة"، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 8 أكتوبر المُقبل.

ونشرت الشركة عبر موقع انستجرام، بوسترات أبطال الفيلم، وهم: "كريم فهمي، منة شلبي، جيهان الشماشرجي، محمد ممدوح، سلمى أبو ضيف، مايان السيد، كريم قاسم، حسن مالك.

كان الإعلان الرسمي للفيلم كشف عن قصة إنسانية معاصرة تلتقي فيها التكنولوجيا مع اختياراتنا ومشاعرنا، وتحدث مناظرة عامة محتدمة تُقدّم فيها "سارة" التي تؤدي دورها منة شلبي، مقاربة جديدة تُبسّط ما يبدو معقّدًا في الحب، عبر استعراض 4 حكايات بالفيلم، ويطرح السؤال: هل يمكن للتكنولوجيا أن تحاكي العاطفة أم أن الرهان سيبقى على الإنسان؟.

فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" بطولة منة شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، وتأليف محمد صادق، وإخراج هادي الباجوري.

