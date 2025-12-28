إعلان

الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم إن غاب القط

كتب : معتز عباس

08:24 م 28/12/2025
    ابطال وصناع فيلم ان غاب القط
    ابطال وصناع فيلم ان غاب القط
    ابطال وصناع فيلم ان غاب القط
    حضور فيلم ان غاب القط
    لقطات وصور لصناع فيلم ان غاب القط على الريد كاربت
    لقطات وصور لصناع فيلم ان غاب القط على الريد كاربت
    لقطات وصور لصناع فيلم ان غاب القط على الريد كاربت (3)
    حضور فيلم ان غاب القط

تصوير / أحمد مسعد:

يحتفل أبطال وصناع فيلم "إن غاب القط"، بالعرض الخاص المقام حاليًا في إحدى السينمات بمدينة 6 أكتوبر.

شهدت السجادة الحمراء حضور نجوم الفن وأبطال الفيلم، لالتقاط الصور التذكارية أمام الجمهور والحاضرين.

فيلم "إن غاب القط"، بطولة آسر ياسين أسماء جلال، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور، كارمن بصيبص، وآخرون،الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

إن غاب القط أسماء جلال آسر ياسين كارمن بصيبص

