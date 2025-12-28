الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم إن غاب القط

أول ظهور لمحمود حميدة في عرض فيلم الملحد بعد خروجه من المستشفى

تصوير / أحمد مسعد:

يحتفل أبطال وصناع فيلم "إن غاب القط"، بالعرض الخاص المقام حاليًا في إحدى السينمات بمدينة 6 أكتوبر.

شهدت السجادة الحمراء حضور نجوم الفن وأبطال الفيلم، لالتقاط الصور التذكارية أمام الجمهور والحاضرين.

فيلم "إن غاب القط"، بطولة آسر ياسين أسماء جلال، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور، كارمن بصيبص، وآخرون،الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

