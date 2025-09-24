إيرادات الأحد.. "درويش" الأول و"ماما وبابا" في المركز الرابع

كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان هولندا لأفلام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) عن أعضاء لجان تحكيم دورته السادسة التي ستقام خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري في مدينة لاهاي، ويترأسه مصطفى بربوش.

تضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة: مخرجة الأفلام الوثائقية الهولندية سونيا هيرمان دولز، والشاعر والمخرج السعودي أحمد الملا والناقد العراقي قيس قاسم.

أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، فتضم: المخرج العراقي المخرج قاسم عبد والمخرج والمنتج حنا عطا الله مؤسس منظمة فيلم لاب: فلسطين، والكاتبة الهولندية المغربية شافينا بن دحمان.

وكشفت المديرة الفنية وفاء مراس، عن الأفلام المشاركة في المهرجان، وهي كالتالي:

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة:

هوبال | عبدالعزيز الشلاحي | السعودية

أناشيد آدم | عدي رشيد | العراق

إلى أرض مجهولة | مهدي فليفل | فلسطين

سيرة أهل الضي | كريم الشناوي | مصر

196 متر | شكيب بندياب | الجزائر

الجرح | سلوى الكوني | المغرب

مسابقة الأفلام القصيرة:

برتقالة من يافا | محمد المغني | فلسطين

فزاعات المنطقة الحمراء | جلال الدين فايز | تونس

انصراف | جواهر العامري | السعودية

أبو جودي | عادل أحمد يحيى | مصر

مد وجزر | ناي طبارة | لبنان

سلام سينما | زكرياء البقالي | بلجيكا

غميضة | رامي عباس | فلسطين

فجر كل يوم | أمير يوسف | مصر

أطفال البرزخ | أحمد خطاب | الإمارات

جهنمية | ياسر فايز | السودان

آخر واحد | كريم رحباني | لبنان

جوز | محمود يحيى الشيخ | البحرين

يهدف مهرجان هولندا لأفلام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (Holland MENA Film Festival) إلى الاحتفاء بأصوات وإبداعات السينمائيين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك إبداعات أبناء الشتات العربي والمغاربي في أوروبا، وذلك من خلال عروض الأفلام والنقاشات وورش العمل، ساعيًا إلى فتح نوافذ جديدة للحوار حول قضايا الهوية والحرية والمنفى والعدالة والتنوع الثقافي.

كما يسعى المهرجان إلى عرض أفلام سينمائية مستقلة تعبّر عن واقع المنطقة بعيداً عن الصور النمطية، وتمكين صناع الأفلام من خلق حوار حي بين الثقافات من خلال فن السينما.