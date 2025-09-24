كتبت- منى الموجي:

كشفت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، بالتعاون مع القنصلية العامة لفرنسا في جدة والرابطة الفرنسية والمركز الثقافي الفرنسي، عن أسماء الفائزين في النسخة الخامسة من تحدي صناعة الأفلام خلال 48 ساعة، وذلك خلال حفل أقيم في مقر المؤسسة في "البلد" جدة التاريخية، احتفاء بالمواهب الشابة من المملكة العربية السعودية.

ضمّت لجنة التحكيم نخبة من الأسماء البارزة في عالم السينما: الإعلامي والممثل السعودي ياسر السقّاف، والممثلة والمخرجة اللبنانية كارمن بصيبص، والمخرج والممثل المغربي الفرنسي أيوب ليوسفي. كما شهد الحفل حضور: الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي فيصل بالطيور، والقنصل العام الفرنسي في جدة محمد نهاض، إلى جانب المديرة التنفيذية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، شيفاني مالهوترا بانديا.

وأثمرت المنافسة التي أُقيمت يومي 18 و19 يوليو 2025، عن فوز فيلم "وَجوم" لمعـن يسلم الصيعري، وفيلم "مُبهَم" لمهـند علي الزهراني، فيما حصل فيلم "المرة الجاية" لخالد عبدالله كاسب على تنويه خاص من لجنة التحكيم. وسيُتاح لهذه الأفلام الفائزة فرصة عرضها أمام جمهور المهرجان في ديسمبر 2025، قبل أن يخوض صناعها تجربة فنية استثنائية ضمن إقامة سينمائية بأحد المعاهد السينمائية الفرنسية في عام 2026.

وكانت الفرق المشاركة قد خضعت لورش عمل مكثفة في 11 و12 يوليو، بإشراف أسماء بارزة في صناعة السينما مثل المخرج العراقي أحمد ياسين الدراجي (إخراج)، والمخرجة والممثلة السعودية عهد كامل (كتابة سيناريو)، وعضو الأكاديمية الأمريكية لفنون وعلوم السينما سيريل عريس (مونتاج)، واكتسبوا خلالها مهارات أساسية مكنتهم من خوض التحدي العملي.

واختارت لجنة التحكيم الأفلام الفائزة تقديراً لقيمتها الفنية والإبداعية، مشيدة بالمستوى الرفيع الذي أظهره المشاركون، وبما قدموه من تجارب بصرية مبتكرة تعكس طموح الجيل الجديد من السينمائيين في المملكة.

من جانبه، صرح فيصل بالطيور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي في بيان صحفي: "تتماشى رؤيتنا في بناء منظومة سينمائية متكاملة؛ مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية، ونعمل على تمكين المواهب السينمائية المحلية وصقل مهاراتها، لخلق جيل من المبدعين يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة رائدة في صناعة السينما. ويأتي تحدّي صناعة الأفلام خلال 48 ساعة، بالشراكة مع شركائنا الفرنسيين، ليجسد هذه الرؤية، ويمنح المواهب منصة حقيقية لإبراز أصواتها ورؤاها الفريدة."

كما صرّح محمد نهاض، القنصل العام للجمهورية الفرنسية في جدة: "يعكس تحدي صناعة الأفلام خلال 48 ساعة الإبداع والحيوية التي يتمتع بها الشباب السعودي. وفرنسا تفخر بدعم هذه المبادرة التي تجسد التزامنا المشترك بالتدريب والابتكار والحوار الثقافي. ويسعدنا شراكتنا مع مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، التي تتيح للمواهب فرصة خوض إقامات فنية في فرنسا والوصول إلى منصات دولية، بما يبني جسورًا متينةً بين بلدينا من خلال اللغة العالمية للسينما."

يُذكر أن تحدي صناعة الأفلام خلال 48 ساعة، الذي انطلق قبل خمس سنوات، نجح في تمكين أكثر من 70 صانعا وصانعة أفلام من المملكة، إذ مهد الطريق لعددٍ من الأسماء البارزة نحو مواصلة مسيرتهم السينمائية. ففي النسخة الرابعة (2024) تُوِّج فريق AFEN بقيادة نواف الكناني وفريق All in One Night (AION) بقيادة روان الغامدي، فيما برزت أسماء مثل تالا الحربي، التي قدّم فيلمها When Red Blooms على منصات عالمية من بينها نتفليكس، وعبدالله المغربي الذي شارك في مهرجانات إقليمية وعالمية والتحق ببرامج مواهب كبرى، إضافة إلى خالد زيدان الفائز في نسخة 2022 بفيلم The Child in His Own Closet، والذي واصل مسيرته بإخراج فيلم Mera Mera Mera الذي عُرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024 وأصبح أول فيلم سعودي يُعرض في مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة.