كتب- مروان الطيب:

كشفت نقابة المهن السينمائية عن 7 أفلام، ستختار من بينها عملا لترشيحه لتمثيل مصر في النسخة الجديدة من مسابقة الأوسكار، وذلك بعد اجتماع عقدته الاثنين 1 سبتمبر، بحضور 23 عضوا من كبار السينمائيين والكتاب والنقاد.

واستقر الأعضاء على تصفية الأفلام وعددهم 35 فيلما، على أن يتم اختيار خمسة أفلام كقائمة قصيرة، يضاف فيلمان إليها لم يتم مشاهدتهما، لتصبح قائمة المشاهدة مكونة من 7 أفلام.

وجاء في بيان نشرته الصفحة الرسمية للنقابة على موقع "فيسبوك": "يتم التصويت في جلسة اتفق على انعقادها يوم الأحد المقبل لاختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر من بين الأفلام السبعة، وذلك بعد مشاهدة الأعضاء لفيلم (ضي) للمخرج كريم الشناوي والذي ينطلق عرضه غدا الثلاثاء، وفيلم (جوازة ولا جنازة) للمخرجة أميرة دياب".

أشار البيان أنه تم التصويت على قائمة مكونة من خمسة أفلام كـ تصفية شبه نهائية، وحصل فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو على 21 صوتا، وفي المركز الثاني جاء فيلم "رفعت عيني للسما" بـ19 صوتا، وفيلم سنو وايت بـ 13 صوتا، ثم فيلم الهوى سلطان بـ10 أصوات، وأخيرا فيلم شرق 12 بـ 9 أصوات. وسيتم التصويت لاختيار فيلم واحد من بين السبعة في الجلسة المُقبلة.

اللجنة انعقدت بحضور: نقيب المهن السينمائية المخرج مسعد فودة، والذي طلب قبل بدء الجلسة من الجميع الوقوف دقيقة حدادا على روح السيناريست والباحث الكبير فاروق عبدالخالق وكذلك الدكتور يحيى عزمي الأستاذ بمعهد السينما.

اقرأ أيضا:

بعد طرح أغنية محمد منير.. شريهان لمخرج فيلم "ضي": قلبي بيرقص بمنتهى الشجن

ملحن "على بالي" يكشف تفاصيل اتهامه عصام صاصا بالتعدي على أغنية شيرين عبدالوهاب