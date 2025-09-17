كتب-مصطفى حمزة:

يشهد مهرجان الجونة السينمائي، عرض فيلم "أغمضي عينيك يا هند"، في مسابقة الأفلام القصيرة ضمن فعاليات دورته الثامنة، التي تُقام في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

فيلم "أغمضي عينيك يا هند"، من تأليف وإخراج المخرج السوري المقيم في هولندا أمير ظاظا، ومدته 30 دقيقة.

وتدور أحداث الفيلم، عن الحادثة الحقيقية التي صدمت العالم في يناير 2024، إذ أطلقت الطفلة الفلسطينية "هند رجب" وعمرها 6 أعوام، نداء إستغاثة عقب تعرضها مع عائلتها للقصف الإسرائيلي، في حي تل الهوى في غزة ، قبل استشهادهم جميعا.

وتجسد الطفلة السورية باتيل عقاد، في الفيلم دور الطفلة الفلسطينية "هند رجب".

الفيلم القصير “أغمضِي عينيكِ يا هند”، للمخرج أمير ظاظا، هو ثاني الأفلام التي تتناول تفاصيل استغاثة واستشهاد الطفلة الفلسطينية "هند رجب"، للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، بالدورة 82 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، فيلمها "صوت هند رجب – The voice of Hind Rajab"، ونال الفيلم جائزة الأسد الفضي

ولفتت الطفلة الفلسطينية "هند رجب" ، في يناير الماضي، أنظار العالم بشجاعتها، خلال محاولات اتصالها بفرق الهلال الأحمر الفلسطيني، طلباً للنجدة، قبل ان يتم استهدافها و عائلتها و المسعفين،وإطلاق دبابة الإسرائيلية قذائفها عليهم من مسافة قريبة جدا .

وأصبحت "هند" بعد استشهادها، رمزا لمعاناة الأطفال الفلسطينيين في ظل العدوان الإسرائيلي، وتم تأسيس مبادرة حقوقية باسم "مؤسسة هند رجب"، ومقرها بروكسل لمقاضاة المسؤولين عن استهدافها.

