عرض الفيلم السعودي "نورة" على يانجو بلاي 23 سبتمبر

كشفت "يانجو بلاي" عن بدء عرض فيلم "نورة" عبر منصتها بعد عرضه في السينمات.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنصة "يانجو بلاي" على فيسبوك" بوستر الفيلم وكتبت: "الفيلم المنتظر.. من أضواء المهرجانات لشاشات يانغو بلاي، فيلم نورة يُعرض 23 سبتمبر حصريًا على يانجو بلاي".





وعرض الفيلم السعودي "نورة" لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي عام 2024.

تدور أحداث الفيلم في قرية نائية بسيطة في السعودية بفترة التسعينات، حيث يصل مدرس جديد إلى المنطقة ويلتقي بامرأة تُدعى (نورة)، ومعا يكتشف الثنائي الطريق إلى أهمية الفن والإبداع، وشارك ببطولته كل من يعقوب الفرحان، ماريا بحراوي، عبدالله السدحان، عائشة كلاي، تأليف وإخراج توفيق الزايدي.

