صور من مشهد رومانسي.. آسر ياسين وأسماء جلال يستكملان تصوير "إن غاب القط" في تركيا

07:50 م الخميس 21 أغسطس 2025
    فيلم إن غاب القط (1)
    فيلم إن غاب القط (2)
كتبت- منى الموجي:

كشف صناع فيلم "إن غاب القط" بطولة آسر ياسين وأسماء جلال، عن أول صورة من مشاهد العمل، الذي يواصل أبطاله تصويره حاليا في تركيا.

تظهر الصور الثنائي في مشهد رومانسي على شاطئ البحر، ويواصل فريق العمل تصوير الفيلم في عدد من المواقع بتركيا، تمهيدا لطرحه خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من كافة مراحل الإنتاج.

الفيلم انطلق تصويره في أكتوبر الماضي، وتوقف لفترة بسبب الموسم الرمضاني، وتم استئناف تصويره خلال شهر مايو.

إن غاب القط من بطولة آسر ياسين، ويضم مجموعة من النجوم، منهم: أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، كارمن بصيبص، وآخرين.

فيلم "إن غاب القط" من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح وإنتاج شركة Kay Oh pictures .

فيلم إن غاب القط آسر ياسين أسماء جلال تركيا
