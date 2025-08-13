نادر المصري يُعلن عن تحضيراته لفيلم"Gold Number"بنجوم عالميين

كتب- هاني صابر:

أعلن المنتج المنفذ نادر محمود المصري، عن بدء التحضير لفيلم سينمائي ضخم يحمل اسم "Gold Number" ويشارك في بطولته نجوم عالميين.

وقال المصري في تصريحات صحفية: "الفيلم حاليًا في مرحلة كتابة أحداثه، وقد حصلت الجهة المنتجة على موافقات مبدئية من أبطاله، لكننا نحتفظ بتفاصيل القصة سرًا للحفاظ على عنصر المفاجأة".

وأكد، أن هذا المشروع ليس مجرد فيلم، بل قفزة إنتاجية تمزج بين الحضور العربي والرؤية العالمية مع استخدام أحدث التقنيات السينمائية لضمان تجربة بصرية تضاهي أرقى الإنتاجات الدولية.

وشارك "المصري" في عدد من الأعمال الفنية كمنتجًا فنيًا ومديرًا لإدارة الإنتاج، منها أفلام: "سنة أولى نصب" ، "قبلات مسروقة"، "واحد صفر" ، "عمر وسلمى 3" ، "سعيد حركات"، و"بون سواريه"، ومسلسلات: "بنت من الزمن ده" ، " صرخة أنثى"، "الجامعة" ، "أبواب الخوف" ، و"جوز ماما 3".

يذكر أن، نادر المصري عاد في عام 2024 إلى الشاشة الكبيرة بعد غياب 13 عامًا بفيلم "بنقدر ظروفك" بطولة النجوم أحمد الفيشاوي، ومي سليم، ومحمود حافظ ونسرين طافش.