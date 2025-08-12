كتبت- منى الموجي:

تستقبل دور العرض السينمائي يوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس، فيلم درويش، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر في موسم صيف 2025.

وقبل طرحه نستعرض 10 صور من الفيلم وكواليسه، جمعت صنّاعه وأبطاله، بينهم: عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، مصطفى غريب، أحمد عبدالوهاب.

تدور أحداث درویش، حول لص بارع ومحتال ذكي، يعمل مع شريكته زبيدة في سرقات كبيرة وخطيرة. لكن حياته تنقلب رأسا على عقب عندما یُتهم بجريمة قتل لم يرتكبها، فيصبح بطلًا في نظر الثوار دون أن يقصد، يجد نفسه وسط لعبة مليئة بالتجسس والخداع، وھناك يقابل كريمان، مقاتلة شجاعة في صفوف المقاومة، ترى فیه فرصة للتغيير. وبين خداع زبيدة وإيمان كريمان الصادق به، يعلق درویش بين الحب والخيانة، في سباق مع الوقت قبل أن تسقط شبكة الأكاذيب التي صنعها.

فيلم درويش تأليف وسام صبري، إخراج: وليد الحلفاوي، بطولة: عمرو یوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، خالد كمال، مصطفى غريب، أحمد عبدالوهاب، محمد شاهين، إنتاج: ڤوكس ستودیوز،وان2وان، فیلم كلينك، وفيلم سكوير.