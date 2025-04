تركي آل الشيخ بعد انتهاء تصوير the seven dogs: "تعب لمدة 10 شهور"

كتبت- نوران أسامة:

شارك المستشار تركي آل الشيخ جمهوره صورة من كواليس فيلم the seven dogs عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

وعلق آل الشيخ على الصورة: "جزء من فريق العمل والأبطال بعد نهاية عمل كان فيه تعب لمدة 10 شهور، فريق محترف من ٤٣ جنسية حول العالم جمعهم هدف واحد وهو إنتاج عمل مختلف وعالمي".

وتابع: "أشكرهم شخص شخص، وسعيد بالشباب السعودي المساهم واللي اكتسب الآن خبرة مهمة، وإلى لقاء في أعمال أخرى إن شاء الله".

وأعلن "آل الشيخ" عن انتهاء تصوير فيلم "The Seven Dogs" وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "الحمدلله… تم الانتهاء من تصوير فيلم The Seven Dogs، أضخم إنتاج سينمائي عربي في التاريخ، التصوير تم بالكامل في استوديوهات الحصن Big Time في مدينة الرياض بطولة النجمين الكبيرين كريم عبدالعزيز وأحمد عز والنجم السعودي الكبير ناصر القصبي ونخبة من نجوم العالم العربي، سيد رجب، تارا عماد، ساندي بيلا، هنا الزاهد، هالة صدقي ومنة شلبي، وعدد من النجوم العالميين مفاجأة هذا الفيلم الكبيرة".

واستكمل: "ونفخر بمشاركة القوات السعودية الخاصة في هذا العمل الضخم، والشكر كل الشكر والعرفان لسمو وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود على الدعم الكبير، والشكر موصول للمخرجين العالميين Adil El Arbi وBilall Fallah، والمنتج العالمي Ivan Atkinson، ولكل شخص في فريق العمل".

