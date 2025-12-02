أسماء جلال تنشر بوستر منفرد لفيلم "إن غاب القط" قبل عرضه في السينمات

روجت الفنانة أسماء جلال للبوستر المنفرد من فيلمها الجديد "إن غاب القط"، والمقرر عرضه في السينما قريبًا.

ونشرت أسماء البوستر عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "فيلم الإثارة والتشويق والأكشن والرومانسية والدراما والكوميديا وحط فوق كل دول بقي علاقة توكسيك!، شوف هيطلع معاك إيه؟، إن غاب القُط، قريبا بجميع دور العرض! ديسمبر 2025".

ويضم فيلم "إن غاب القط" كوكبة من نجوم الفن، بينهم: أسماء جلال، آسر ياسين، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور، كارمن بصيبص، وآخرون،الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

أزمة أسماء جلال مع السوشيال ميديا

في سياق متصل، أعربت الفنانة أسماء جلال، عن استيائها من تداول تصريحات منسوبة لها غير صحيحة على السوشيال ميديا، مؤكدة أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي الأكاذيب عنها وعن عائلتها.

اقرأ أيضا:

سما المصري تثير الجدل بعد إعلان ترشحها لمجلس النواب

بسبب محل حلوى شهير.. أرملة إسماعيل الليثي تكشف تفاصيل تدمير سيارتها (فيديو)