نادي سينما أوبرا دمنهور يعرض أفلامًا فائزة بمهرجان القاهرة للفيلم القصير

كتب : مصراوي

02:00 ص 02/02/2026

ينظم المركز القومي للسينما، في نادي سينما أوبرا دمنهور، اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً، عرض مجموعة مختارة من الأفلام الفائزة بالدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.

العرض ضمن برنامج نادي سينما أوبرا دمنهور الهادف إلى إتاحة التجارب السينمائية المتميزة أمام الجمهور، وتعريفه بأبرز إنتاجات السينما القصيرة التي حظيت بتقدير نقدي وجماهيري في المهرجانات المحلية والدولية.

ويشمل برنامج العرض أفلام: "لما النور بيقطع"، إخراج عبدالعزيز النجار، و"تيتا" إخراج أحمد سمير، و"نسمة" إخراج رهف أحمد، و"شهد" إخراج زيد سبايله.

وعقب عرض الأفلام، تُقام ندوة نقاشية يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي، لمناقشة الأفلام المعروضة وتجارب صنّاعها، وتسليط الضوء على القضايا الفنية والجمالية التي تطرحها، مع فتح باب الحوار وتبادل الآراء مع الجمهور.

سينما أوبرا دمنهور مهرجان القاهرة الأفلام القصيرة

