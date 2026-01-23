طرح الإعلان الرسمي لفيلم "برشامة" استعدادا لعرضه بالسينمات

القومي للسينما يعرض مجموعة أفلام عن المرأة والرجل في الهناجر

كشف الفنان هشام ماجد، عن الإعلان الرسمي لفيلم "برشامة" عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، استعدادا لعرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

وظهر هشام ماجد في الإعلان وسط كوكبة من النجوم هم الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنان حاتم صلاح، الفنان مصطفى غريب، الفنان باسم سمرة، الفيلم تأليف شيرين دياب وأحمد الزغبي، إخراج خالد دياب.

أعمال ينتظر عرضها هشام ماجد قريبا

ينتظر الفنان هشام ماجد عرض الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة" ويشاركه البطولة الفنان شيكو، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

