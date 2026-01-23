إعلان

طرح الإعلان الرسمي لفيلم "برشامة" استعدادا لعرضه بالسينمات

كتب : مروان الطيب

01:00 ص 23/01/2026
    كواليس فيلم برشامة
    حاتم صلاح من فيلم برشامة
    مصطفى غريب من إعلان فيلم برشامة
    هشام ماجد وريهام عبد الغفور
    هشام مااجد من فيلم برشامة

كشف الفنان هشام ماجد، عن الإعلان الرسمي لفيلم "برشامة" عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، استعدادا لعرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

وظهر هشام ماجد في الإعلان وسط كوكبة من النجوم هم الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنان حاتم صلاح، الفنان مصطفى غريب، الفنان باسم سمرة، الفيلم تأليف شيرين دياب وأحمد الزغبي، إخراج خالد دياب.

أعمال ينتظر عرضها هشام ماجد قريبا

ينتظر الفنان هشام ماجد عرض الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة" ويشاركه البطولة الفنان شيكو، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

هشام ماجد فيلم برشامة انستجرام هشام ماجد ريهام عبد الغفور حاتم صلاح مصطفى غريب

