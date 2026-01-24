إعلان

بالصور- سينما "زاوية" تروج لفيلم "Hamnet" بعد ترشحه للأوسكار

كتب : مروان الطيب

10:13 م 24/01/2026
روجت سينما "زاوية" لفيلم الدراما "Hamnet" الذي يُعرض ضمن برنامجها الأسبوعي بعد إعلان ترشحه لـ 8 جوائز أوسكار من ضمنها جائزة "أفضل إخراج".

نشرت الصفحة الرسمية لسينما "زاوية" على "فيسبوك" صور من كواليس الفيلم وكتبت: " "هامنيت" من إخراج كلوي تشاو، يروي قصة عائلة تعيش فقدان ابنها، دلوقتي على الشاشة الكبيرة في زاوية، دراما إنسانية عميقة عن الحب، الحزن، والذكريات اللي بتفضل عايشة جوانا .. حتى بعد ما كل شيء يختفي، فاز بجائزة الجمهور People’s Choice Award في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي وحصد جائزة أفضل فيلم درامي في جولدن جلوب".

ونجحت سينما "زاوية" خلال السنوات الماضية في حجز مكان خاص لها بدور العرض السينمائي، إذ تقوم بعرض عدد من الأفلام السينمائية التي يتم عرضها بالعديد من المحافل العالمية ولا يتم عرضها بدور العرض السينمائي، إلى جانب تقديمها لعدد من البرامج السينمائية والتي تقدم خلالها العديد من الأفلام السينمائية الخاصة بالشباب في محاولة لتسليط الضوء على مواهبهم.

وتتجه أنظار العالم لحفل توزيع جوائز الأوسكار المقرر إقامته يوم 16 مارس المقبل، بحضور كوكبة من ألمع النجوم وصناع السينما من حول العالم وسط منافسة شرسة بين كبرى شركات الإنتاج.

فيلم Hamnet سينما زاوية كلوي تشاو حفل توزيع جوائز الأوسكار

الدفاع السورية تعلن تمديد وقف النار مع "قسد" لمدة 15 يوما
