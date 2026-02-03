هنيدي يكشف عن موعد عرض فيلم "الجواهرجي"

كشف النجم محمد هنيدي عن موعد عرض فيلم "الجواهرجي" بعد تأجيل موعد عرضه أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.

حل هنيدي ضيفا على برنامج "ArabWood"، وتحدث خلاله عن كواليس مسرحيته الجديدة "تاجر السعادة"، إلى جانب أعماله الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

وعن موعد عرض فيلم "الجواهرجي" قال: "انتظروا الجواهرجي أنا ومنى زكي في عيد الأضحى، واللي اتفرجوا عليه قالوا عليه فيلم كويس اوي وانا مقدرش اشكر فيه".

وعن أعماله المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة قال: "بعمل مسلسل 15 حلقة أنا وأستاذ يوسف معاكي وهيتعرض بره رمضان".

آخر أعمال محمد هنيدي الفنية

كانت آخر مشاركات محمد هنيدي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "شهادة معاملة أطفال" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول تعرض المحامي اللامع عبدالستار الكف لحادث سيارة مأساوي، ويدخل على إثره في غيبوبة تستمر لمدة 20 عامًا، وعندما يفيق من غيبوبته يجد نفسه أمام أشياء ومفاهيم غريبة لم يشهدها من قبل، ويتوجب عليه مواكبة العصر والتطورات التي حدثت، كما يواجه صراعات جديدة وأعداء جدد وآخرين من الماضي.

وعلى الجانب الآخر كانت آخر مشاركاته على شاشة السينما بفيلم "مرعي البريمو" عام 2023.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، تدور أحداث الفيلم حول (مرعي البريمو) الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

