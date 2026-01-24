تفاصيل.. نجوم وأفلام تجاهلتها ترشيحات الأوسكار 2026

كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجمهور السينما حول العالم، قائمة تضمنت عدد من أسماء النجوم والأعمال السينمائية التي تجاهلتها الأوسكار في ترشيحاتها التي أعلنت عنها أمس الخميس قبل حفل توزيع الجوائز المقرر إقامته يوم 16 مارس المقبل في نسختها الـ 98 هذا العام.

وتصدر هذه القائمة عدد من أبرز النجوم والأعمال السينمائية التي حازت على إعجاب الجمهور وإشادة النقاد وسط خيبة أمل انتابت جمهورهم ومحبيهم.

وتصدر القائمة النجم العالمي، دواين ذا روك جونسون، والنجمة إيميلي بلانت اللذان تشاركا بطولة فيلم "The Smashing Machine" وعلى الرغم من الإشادات الكبيرة لـ ذا روك وبلانت من قبل الجمهور والنقاد إلا أن الأوسكار لم ترشحهما بفئتي "أفضل ممثل في دور رئيسي"، و"أفضل ممثلة في دور مساعد".

كما تضمنت القائمة فيلم الفانتازيا والخيال العلمي "Avatar: Fire and Ash" الذي رشح لجائزتي أوسكار فقط هما "أفضل مؤثرات بصرية" و"أفضل تصميم ملابس"، وأوضح المتابعون أنه كان لابد من ترشيح الفيلم لجائزة "أفضل فيلم في العام" وذلك بعد النجاح الجماهيري الكبير للفيلم وتخطيه حاجز المليار دولار عالميا.

وتضمنت القائمة اسم النجمة الأمريكية، أماندا سايفريد عن دورها بفيلم الدراما " The Testament of Ann Lee" وإشادة العديد من الجمهور والنقاد بأدائها التمثيلي وكانت ضمن أقوى المرشحات قبل إعلان الترشيحات إلا أن الأكاديمية تجاهلتها تمام.

وكان من أبرز الأسماء في القائمة النجم بول ماسكال عن دوره بفيلم الدراما "Hamnet"، الذي على الرغم من ترشحه لـ 8 جوائز، إلا أن جمهور ومحبي النجم بول ماسكال أشادوا بدوره ضمن أحداث الفيلم وان كان لابد من الأكاديمية ترشيحه للجائزة.

وكان من مفاجآت ترشيحات الأوسكار هذا العام، تصدر فيلم الرعب والإثارة "Sinners" ترشيحات هذا العام بـ 16 ترشيح ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه ويصبح أكثر فيلم رشح لجائزة الأوسكار في تاريخ حفل توزيع الجوائز الأشهر في العالم، متخطيا أفلام مثل "Titanic" و"La La Land" اللذان رشح كل منهما لـ 14 جائزة وظلا محتفظان بالصدارة لسنوات.

