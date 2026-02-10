ابنة هند رستم: والدتي كانت دائمة التردد على مسجد السيدة نفيسة

حلت السيدة بسنت رضا، ابنة الفنانة الكبيرة هند رستم، ضيفة حلقة أمس من برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي.

وقالت بسنت رضا إن والدتها كانت راضية عن رحلتها الفنية، وكانت تذهب إلى مسجد السيدة زينب والسيدة نفيسة ومسجد الحسين، وعندما توفيت كانت صلاة الجنازة عليها في السيدة نفيسة.

وكشفت أنها كانت ترفض لقب ملكة الإغراء ولا تحبه، وعندما قصت شعرها شبهوها بـ مارلين مونرو.

وأوضحت أنها كانت تتابع عدد من النجمات، وأعجبت كثيرا بـ منة شلبي ودورها في الساحر، وقالت لها وقتها: "دور جميل ولكن لازم تخسي"، وأيضا أعجبت بـ نيللي كريم وقالت إنها ستكون رائعة.