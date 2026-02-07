عرض فيلم"كنت أنا".. ضمن فاعليات نادي سينما الإسماعيلية

كتبت- سهيلة أسامة:

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح فعاليات نادي سينما الإسماعيلية، والذي تديره فنيا الناقدة السينمائية شاهنده محمد علي، وبالتعاون مع مكتبة مصر العامة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير، في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا ، بـجامعة قناة السويس، كلية التربية، في إطار اهتمام المركز بدعم السينما المستقلة ونشر الثقافة السينمائية بالمحافظات، واحتفالًا بالأسبوع البيئي ونشر الثقافة والفنون.

ويتضمن برنامج النادي عرض مجموعة من الأفلام القصيرة التي تناقش قضايا إنسانية ونفسية تمس الفرد وعلاقته بالمجتمع والأسرة، حيث يُعرض فيلم "كنت أنا" إخراج عبدالرحمن إكرام، والذي يستعرض رحلة شاب في صراعه مع ضغوط الحياة والقطيعة الأسرية، ومواجهته لذاته في قلب الصحراء، وقد شارك الفيلم في عدد من المهرجانات الدولية بالبرازيل والهند وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.

كما يُعرض فيلم "كان نفسي"، الذي يتناول معاناة شاب يعاني من اضطرابات نفسية منذ الطفولة تنعكس على تفاصيل حياته اليومية، في معالجة إنسانية تمزج بين الألم والأمل، وقد حصد الفيلم 12 جائزة من مهرجانات محلية ودولية، من بينها مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير والمركز الكاثوليكي للسينما، إلى جانب مشاركاته الدولية في فنلندا وتونس وبنين والعراق.

ويشمل البرنامج أيضًا عرض الفيلم القصير "وداعًا أيها الأمير" إخراج عمرو زغلول، ومدته 9 دقائق، والذي يدور حول بعض أعمال المخرج العالمي يوسف شاهين وتأثيرها الفني، في إطار الاحتفاء بالإبداع السينمائي ونشر الوعي الثقافي والفني.