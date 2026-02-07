كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 9 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: كولونيا، جوازة ولا جنازة، إن غاب القط، الملحد، طلقني، الست، السلم والثعبان 2، ولنا في الخيال.. حب، السادة الأفاضل، وحققت أمس الجمعة 6 فبراير 2026، إيرادات بلغت 2 مليون و921 ألفا و352 جنيها، موزعة على النحو التالي..

إن غاب القط

احتل فيلم إن غاب القط المركز الأول متصدرا إيرادات شباك التذاكر، وحقق مليونا و368 ألفا و367 جنيها.

"إن غاب القط" تأليف أيمن وتار، إخراج سارة نوح، بطولة آسر ياسين، أسماء جلال، انتصار، محمد شاهين، سامي مغاوري، كارمن بصيبص، سماح أنور، علي صبحي، رحاب الجمل، حمزة دياب.

طلقني

وجاء في المركز الثاني فيلم طلقني، محققا 765 ألفا و262 جنيها.

"طلقني" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، بطولة دينا الشربيني، كريم محمود عبدالعزيز، محمد محمود، باسم سمرة.

جوازة ولا جنازة

وفاز بالمركز الثالث فيلم "جوازة ولا جنازة" بعد تحقيقه 400 ألف و409 جنيهات.

"جوازة ولا جنازة" تأليف أميرة دياب ودينا ماهر، إخراج أميرة دياب، بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، لبلبة، انتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين، عادل كرم، دنيا ماهر.

ولنا في الخيال.. حب

وفاز بالمركز الرابع فيلم "ولنا في الخيال.. حب"، وحقق 191 ألفا و757 جنيها.

"ولنا في الخيال.. حب" تأليف وإخراج سارة رزيق، بطولة أحمد السعدني، مايان السيد، عمر رزيق، بسنت أبو باشا.

السلم والثعبان 2

وكان المركز الخامس من نصيب فيلم السلم والثعبان 2- لعب عيال، بعد تحقيقه 104 آلاف و692 جنيها.

"السلم والثعبان 2" قصة وإخراج طارق العريان، تأليف أحمد حسني، بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، سوسن بدر، ظافر العابدين، ماجد المصري.

الملحد

ذهب المركز السادس لفيلم الملحد، بعد تحقيقه 59 ألفا و329 جنيها.

الملحد تأليف إبراهيم عيسى، إخراج محمد العدل، بطولة أحمد حاتم، حسين فهمي، محمود حميدة، صابرين، شيرين رضا.

السادة الأفاضل

جاء فيلم السادة الأفاضل في المركز السابع، محققا 23 ألفا و884 جنيها.

السادة الأفاضل تأليف عبدالرحمن جاويش ومصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي، بطولة محمد ممدوح، محمد شاهين، أشرف عبدالباقي، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ناهد السباعي، طه دسوقي، انتصار، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

الست

وحصل فيلم الست على المركز الثامن وبلغ إيراده 4 آلاف و869 جنيها.

"الست" تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، بطولة منى زكي، كريم عبدالعزيز، عمرو سعد، أحمد خالد صالح، محمد فراج، تامر نبيل، سيد رجب، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن.

كولونيا

وكان المركز التاسع من نصيب فيلم كولونيا، وحقق 2783 جنيها.

كولونيا تأليف محمد صيام وأحمد عامر، وإخراج محمد صيام، بطولة أحمد مالك، كامل الباشا، مايان السيد.