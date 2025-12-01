تركي آل الشيخ يكشف عن تحضيرات فيلم خالد بن الوليد

زار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين 1 ديسمبر، ستديوهات الحصن Big Time وستديوهات القدية، لمتابعة سير العمل في الفيلم التاريخي الذي يروي سيرة الصحابي خالد بن الوليد.

مواقع المعارك

الفيلم يتم التحضير له منذ أكثر من عام، للوقوف على أهم تفاصيله والصورة التي ستخرج بها، ومن بينها تجهيز مواقع المعارك، وتطوير الأعمال القتالية التي يتطلبها هذا النوع من الأعمال، إلى جانب تصميم عناصر بصرية تعكس البيئة التاريخية للفيلم.

وخلال الزيارة، شاهد تركي جانبًا من أعمال التجهيز، بما في ذلك بناء الديكورات، والنماذج الأولى للبيئات التاريخية، إضافة إلى مراجعة التصاميم الفنية التي توضح الشكل النهائي للمشاهد والعمارة والملابس.

أليك ساكاروف

والتقى فريق العمل وفي مقدمتهم المخرج العالمي أليك ساكاروف، إلى جانب المنتج العالمي ريتشارد شاركي، كما استعرض الفريق معه مستجدات مراحل التحضير، وخطط الانتقال إلى المرحلة التالية من العمل.

فريق عالمي

ونشر تركي عبر حسابه الرسمي على موقع x، فيديو من زيارته، معلقا "‏سعيد وفخور اليوم بزيارة ستوديوهات القدية ستوديوهات الحصن لمتابعة العمل لفيلم السيف الذي لم يكسر خالد بن الوليد سيف الله المسلول.. أنا أنام وأصحى وفريقي منذ سنة ونص على هذا المشروع وحريص جدا على جودة المخرجات وجودة الملابس والسيوف، تخيلوا سيتم صناعة أكثر من ألف سيف وسيتم زراعة أكثر من ثلاثة آلاف شجرة للفيلم.. فريق عالمي ممزوج بفريق سعودي لنقل المعرفة".

معركة اليرموك

وتابع "عندما قابلت المخرج Alik Sakharov، قبل سنة ونص لعرض الفكرة عليه، وهو الذي أخرج العديد من الأعمال الكبيرة مثل Game of Thrones و Rome و The Sporanos و Marco Polo وغيرها، قابلني بعدم اهتمام كبير للموضوع ولم يكن يعرف خالد بن الوليد فأعطيته كتب وزودته بفيديوهات عن سيرة هذا البطل العظيم، وبعد ثلاثة أيام كلمني وصوته مرهق ويقول لم أنم جيدا خلال هذه الأيام والسبب انبهاري بهذه الشخصية ورغبتي الملحة لتنفيذ هذا العمل، المخرج ذكرته بهذه القصة اليوم مازحا، وعلى فكرة ترك نيويورك وله ستة أشهر ساكن في موقع العمل، كل هذا لم يكن ليحصل لولا توفيق من الله ودعم لا محدود من قائدنا الملهم وعراب الرؤية الذي فعلا يحملنا مسئولية كبيرة على أن نكون على قدر هذا العمل، العمل هذا لا يمثل GEA ولا موسم الرياض ولا صلة ولا كل العاملين فيه بل يمثل كل سعودي وسعودية وكل محب لهذا البطل العظيم، Unbroken Sword (معركة اليرموك) انتظرونا في الشاشات في 2027 إن شاء الله إذا أعطانا الله عمر".