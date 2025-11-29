تستعد محافظة الفيوم، اليوم السبت، لاحتضان حفل ختام الدورة الثانية من مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، وذلك بعد خمسة أيام من الفعاليات السينمائية والثقافية التي شهدت حضورًا واسعًا من نجوم الفن وصنّاع السينما والضيوف والطلاب.

ويشهد الحفل، المقرر انطلاقه مساء اليوم، إعلان نتائج مسابقات المهرجان المختلفة، حيث تعلن لجان التحكيم أسماء الفائزين في مسابقات الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، وأفلام الطلبة، بالإضافة إلى توزيع الجوائز والتكريمات المقررة في ختام الدورة.

ومن المنتظر أن يشهد الحفل أجواء احتفالية خاصة بعد نجاح الدورة الثانية التي قدّم خلالها المهرجان عروضًا سينمائية دولية ومحلية، إلى جانب ورش تدريبية وماستر كلاس وندوات ناقشت قضايا البيئة وصناعة السينما، مما عزّز من حضور المهرجان على الساحة الفنية.

وأكدت إدارة المهرجان أن هذه الدورة حققت صدى واسعًا وحضورًا لافتًا، مشيرة إلى أن الاستعدادات للدورة الثالثة ستنطلق فور انتهاء فعاليات الليلة، بهدف تقديم نسخة أكثر تطورًا وتنوعًا ترسخ مكانة المهرجان كأحد أهم المهرجانات المتخصصة في المنطقة.