طه دسوقي يُعلق على مشاركته بفيلم "الست".. ماذا قال؟

علق الفنان طه دسوقي، على مشاركته بفيلم "الست" الذي تخوض بطولته الفنانة منى زكي ويعرض بالسينمات يوم 10 ديسمبر.

ونشر طه دسوقي، البرومو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلق: "مبسوط إني شاركت بمشهد بسيط في فيلم عظيم زي ده مستني أتفرج عليه جدا.. فيلم الست يوم ١٠ ديسمبر في جميع دور العرض".

فيلم "الست" تدور أحداثه حول تتبع رحلة أم كلثوم الشابة التي تنتقل إلى القاهرة من قرية صغيرة لمتابعة شغفها بالموسيقى، ولكن صوتها السماوي وموهبتها المذهلة وإصرارها الذي لا يلين يأخذها إلى قمم النجاح لأكثر من سبعة عقود، وينتهي بها الأمر بتتويجها كأعظم مغنية عربية عرفها العالم وصوت العالم العربي.

ويخوض بطولته منى زكي، عمرو سعد، أحمد حلمي، كريم عبدالعزيز، آسر ياسين، نيللي كريم، أمينة خليل، أمير المصري، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.