أيام قليلة، تفصل الجمهور عن مشاهدة فيلم "الست" بطولة النجمة منى زكي، إذ من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي 10 ديسمبر المُقبل.

الفيلم يشهد مشاركة كوكبة كبيرة من النجوم المصريين، بينهم: عمرو سعد والذي يلعب دور الرئيس جمال عبدالناصر، محمد فراج ويقدم شخصية الشاعر أحمد رامي، نيللي كريم، آسر ياسين، كريم عبدالعزيز، أحمد حلمي، طه دسوقي، أحمد أمين، أمينة خليل، أمير المصري، سيد رجب.

وأزاح "البرومو" الستار عن الصورة التي سوف تظهر بها منى زكي، بعد ارتداء ثوب "كوكب الشرق"، وذلك بعد جدل كبير، شهدته مواقع التواصل الاجتماعي طوال الفترة الماضية، إذ قام عدد من مستخدمي هذه المواقع، بتصميم ملصقات دعائية وصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، لتخيل الصورة التي ستطل بها بطلة العمل.

فيلم "الست" تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، ويتناول مراحل مختلفة من حياة أهم مطربات الوطن العربي "كوكب الشرق" أم كلثوم، والتي رحلت عن عالمنا قبل 50 عاما.