عرض فيلم "سعود وينه؟" في مهرجان الدوحة السينمائي

كتب : منى الموجي

06:43 م 24/11/2025
    من عرض فيلم سعود وينه في مهرجان الدوحة
    من السجادة الحمراء لعرض فيلم سعود وينه؟
    من عرض فيلم سعود وينه في مهرجان الدوحة

شهد مهرجان الدوحة السينمائي، عرض أول فيلم روائي قطري طويل وهو "سعود وينه؟"، إنتاج استديوهات كتارا، وبطولة مجموعة من الممثلين وفريق عمل قطري بالكامل.

وشهدت السجادة الحمراء حضور أبطال الفيلم: مشعل الدوسري، سعد النعيمي، عبدالله الحربي، إبراهيم الميرزا، وعبدالعزيز الدوراني، علي المري، أنس خلف، والفنان القدير جبر الفياض إلى جانب صُنّاع العمل: المخرج محمد الإبراهيم، المنتج أحمد الباكر، حسين فخري، لوكا بيروفيتشي.

تدور أحداث فيلم "سعّود وينه؟" حول شقيقين يحاولان إعادة تنفيذ خدعة سحرية قديمة تعلمّاها من والدهما. لكن عندما يقوم سعّود الأخ الأكبر بجعل حمود يختفي، تتحول اللحظة إلى فوضى. وسرعان ما تتصاعد حالة الذعر بين أصدقائهم مع ظهور أحداث غامضة، لتبرز سؤال: أين اختفى حمود؟

